Генерал Шамарин заключил сделку со следствием

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина об изменении меры пресечения, оставив его под стражей до 22 января. Военного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Защита Шамарина настаивала на смягчении меры пресечения в связи с признанием вины и заключением сделки со следствием, передает РИА Новости.