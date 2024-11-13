Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина об изменении меры пресечения, оставив его под стражей до 22 января. Военного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Защита Шамарина настаивала на смягчении меры пресечения в связи с признанием вины и заключением сделки со следствием, передает РИА Новости.
Генерала задержали в мае. Его обвиняют в получении 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в обмен на обещание увеличить поставки продукции по госконтрактам для Минобороны и общее покровительство.
Сообщается, что Шамарин признал вину частично. Он уточнил, что сумма взятки составила 19 млн руб.
Ранее сообщалось, что в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев за взятку.
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