Генерал Шамарин заключил сделку со следствием

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина об изменении меры пресечения, оставив его под стражей до 22 января. Военного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Защита Шамарина настаивала на смягчении меры пресечения в связи с признанием вины и заключением сделки со следствием, передает РИА Новости.

Элитная квартира в Москве арестована по делу экс-замминистра обороны Иванова

Генерала задержали в мае. Его обвиняют в получении 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в обмен на обещание увеличить поставки продукции по госконтрактам для Минобороны и общее покровительство.

Сообщается, что Шамарин признал вину частично. Он уточнил, что сумма взятки составила 19 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев за взятку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВзяткиСледствиеВоеннослужащие

Горячие новости

Все новости

партнеры