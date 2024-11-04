Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирзаев

В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев, сообщает Telegram-канал Mash.

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Как считает следствие, 52-летний бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 млн. Фирма перевела генералу наличные через посредника, их обоих задержали.

Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд отказал. Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года.

Ранее уголовное дело о получении крупной взятки возбудили против экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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