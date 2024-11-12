Элитная квартира в Москве арестована по делу экс-замминистра обороны Иванова
На элитную квартиру в центре Москвы наложен арест по делу о крупной взятке бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы, квартира находится в районе Арбата, ее площадь свыше 300 кв. м, а рыночная стоимость более 500 млн руб. Недвижимость зарегистрирована на бывшую супругу Иванова Светлану. Кадастровая стоимость объекта составляет примерно 116 млн руб.
Бывшего заместителя Сергея Шойгу задержали и арестовали в апреле. Его подозревают в получение взятки в особо крупном размере, она составляет больше 1 млрд руб.
По версии следствия, Иванов брал откаты при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
По делу экс-замминистра ранее были арестованы десятки счетов и банковских вкладов, другое недвижимое и движимое имущество.
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