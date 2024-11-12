Элитная квартира в Москве арестована по делу экс-замминистра обороны Иванова

Бывшего заместителя Сергея Шойгу задержали и арестовали в апреле. Его подозревают в получение взятки в особо крупном размере, она составляет больше 1 млрд руб.

По версии следствия, Иванов брал откаты при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

По делу экс-замминистра ранее были арестованы десятки счетов и банковских вкладов, другое недвижимое и движимое имущество.

