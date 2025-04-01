Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Речь идет о сумме в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». По его словам, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину. При этом Оглоблин с квалификацией следствия не согласен.

Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор ранее отрицал свою вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

