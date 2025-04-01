Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Максима Довганя.
Речь идет о сумме в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». По его словам, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину. При этом Оглоблин с квалификацией следствия не согласен.
Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор ранее отрицал свою вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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