Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Максима Довганя.

Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку

Речь идет о сумме в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». По его словам, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину. При этом Оглоблин с квалификацией следствия не согласен.

Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор ранее отрицал свою вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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