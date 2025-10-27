Центробанк выпустит килограммовую золотую монету номиналом 10 тысяч рублей

Уточняется, что монета диаметром 10 см будет изготовлена из золота 999 пробы, её номинал составит 10 000 рублей. Вес - один килограмм. Тираж - 100 штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений», - говорится в сообщении.

Ранее в США заявили о планах выпустить однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

