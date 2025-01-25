СМИ: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед судом

Согласно информации следствия, с 2016 по 2021 годы он взял у ОАО «Пермский телефонный завод Телта» 12 млн рублей и взамен пообещал покровительство при исполнении госконтракта на 1,2 млрд рублей. К тому же Оглоблин проходит свидетелем по уголовному делу о взятках в Главном управлении связи ВС России. Он уже дал показания на двух экс-заместителей начальника Генштаба: Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

В 2022 году Александра Оглоблина уже судили в особом порядке за хищение бюджетных средств в размере 1,6 млрд рублей. Однако он смог выйти на свободу раньше срока, так как дал показания на другого генерала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».