СМИ: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед судом
Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России Александр Оглоблин предстанет перед военным судом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что это произойдет, когда фигурант ознакомится с материалами уголовного дела. Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор отрицает свою вину.
Согласно информации следствия, с 2016 по 2021 годы он взял у ОАО «Пермский телефонный завод Телта» 12 млн рублей и взамен пообещал покровительство при исполнении госконтракта на 1,2 млрд рублей. К тому же Оглоблин проходит свидетелем по уголовному делу о взятках в Главном управлении связи ВС России. Он уже дал показания на двух экс-заместителей начальника Генштаба: Халила Арсланова и Вадима Шамарина.
В 2022 году Александра Оглоблина уже судили в особом порядке за хищение бюджетных средств в размере 1,6 млрд рублей. Однако он смог выйти на свободу раньше срока, так как дал показания на другого генерала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- СМИ: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед судом
- В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП
- В Словакии до 40 тыс. человек вышли на митинги против кабмина Фицо
- Пользователи TikTok пожаловались на массовый сбой
- В Московском зоопарке появились лесные хорьки
- Гандболист «Пермских медведей» Кожевников погиб на СВО
- Советник Трампа Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине
- Власти заявили о повреждении предприятия в Киевской области
- СМИ: Мексика отказала в приеме рейса из США с нелегалами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru