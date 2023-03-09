Генерал Липовой призвал запретить полеты дронов во всех регионах в период СВО

«На сегодняшний день население очень настороженно относится к тому, что в небе что-то появляется, особенно когда появляется без опознавательных знаков. Когда кто-то из спортивно-любительских целей запускает дрон, это лишний раз нервирует наше население. Считаю, что в приграничных регионах может быть принято решение о запрете полетов дронов. Такое же решение может быть принято и в других регионах для того, чтобы понимать: если в небе появился дрон, то что за этим последует и с какой целью он появился. На период проведения спецоперации считаю это правильная мера», - сказал Липовой.



Ранее Сергей Липовой отметил в пресс-центре НСН, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно уничтожаются десятками.

