Генерал Липовой призвал запретить полеты дронов во всех регионах в период СВО

Когда кто-то из спортивно-любительских целей запускает дрон, это лишний раз нервирует наше население, отметил в эфире НСН Сергей Липовой. 

Необходимо запретить запуск дронов гражданами во всех регионах России в период проведения специальной военной операции на Украине, отметил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

Генерал Липовой объяснил, как дрон ВСУ долетел до Подмосковья

«На сегодняшний день население очень настороженно относится к тому, что в небе что-то появляется, особенно когда появляется без опознавательных знаков. Когда кто-то из спортивно-любительских целей запускает дрон, это лишний раз нервирует наше население. Считаю, что в приграничных регионах может быть принято решение о запрете полетов дронов. Такое же решение может быть принято и в других регионах для того, чтобы понимать: если в небе появился дрон, то что за этим последует и с какой целью он появился. На период проведения спецоперации считаю это правильная мера», - сказал Липовой.

Ранее Сергей Липовой отметил в пресс-центре НСН, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно уничтожаются десятками.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияДроны
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