Генерал Липовой объяснил, как дрон ВСУ долетел до Подмосковья

«Вопрос, как дрон смог долететь до Подмосковья, остается пока открытым. Теоретически, можно предположить, что чем меньше объем летательного аппарата, тем менее он заметен. Кроме того, чем ниже летательный аппарат летит над земной поверхностью, тем больше вероятность, что он пройдет незамеченным для средств ПВО. Этот дрон, скорее всего, шел на предельно малой высоте, с огибанием рельефа», - сказал Липовой.

Ранее, 28 февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Коломны упал беспилотник.

