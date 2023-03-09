Генерал Липовой объяснил, как дрон ВСУ долетел до Подмосковья
Чем меньше объем летательного аппарата, тем менее он заметен для средств ПВО, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Дрон, который смог долететь до подмосковной Коломны, не был замечен средствами ПВО, потому что летел на предельно малой высоте, объяснил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«Вопрос, как дрон смог долететь до Подмосковья, остается пока открытым. Теоретически, можно предположить, что чем меньше объем летательного аппарата, тем менее он заметен. Кроме того, чем ниже летательный аппарат летит над земной поверхностью, тем больше вероятность, что он пройдет незамеченным для средств ПВО. Этот дрон, скорее всего, шел на предельно малой высоте, с огибанием рельефа», - сказал Липовой.
Ранее, 28 февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Коломны упал беспилотник.
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