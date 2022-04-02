Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла с поста

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина уходит с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», - отметили в пресс-службе.

Ранее компания «Яндекс» из-за отзыва лицензии была вынуждена уволить часть сотрудников в США, которые занимались разработкой и тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков. Об этом написал портал The Verge со ссылкой на представителей компании и местных властей.

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ФОТО: flickr.com // Gregory Jost
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