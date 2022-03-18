«Яндекс» подтвердил продажу агрегаторов «Дзен» и «Новости»

По его данным, в «Яндексе» решили сосредоточиться на развитии других своих технологических сервисов. Помимо поиска данных, это реклама, беспилотники, облачные технологии, а также такси, e-commerce и медиасервисы.

По данным источников РБК, основной претендент на покупку сервисов - VK.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «дефолт» «Яндекса» никак не повлияет на компанию.