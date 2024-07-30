Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск к своему супругу Владиславу Бакальчуку в Савеловский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

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Отмечается, что претензии Бакальчук носят имущественный характер, вытекают из семейных правоотношений и связаны с разводом с ее мужем.

При этом решение о принятии искового заявления к производству еще не принято.

Ранее член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов заявил, что супруги Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БизнесРазводИскСуд

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