Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа

Отмечается, что претензии Бакальчук носят имущественный характер, вытекают из семейных правоотношений и связаны с разводом с ее мужем.

При этом решение о принятии искового заявления к производству еще не принято.

Ранее член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов заявил, что супруги Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании.

