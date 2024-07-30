Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа
30 июля 202421:36
Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск к своему супругу Владиславу Бакальчуку в Савеловский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Отмечается, что претензии Бакальчук носят имущественный характер, вытекают из семейных правоотношений и связаны с разводом с ее мужем.
При этом решение о принятии искового заявления к производству еще не принято.
Ранее член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов заявил, что супруги Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин назначил Тюпышева новым замминистра экономического развития
- СМИ: Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие
- Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа
- Полиция Италии арестовала замок экс-владельца «Динамо» Алексея Федорычева
- Пятерых участников Олимпиады обокрали в Париже
- ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте
- «Глупость и страшилки!»: Климатолог опровергла фатальные изменения климата в Африке
- Часть Керчи и пригородов осталась без света из-за аварии
- В немецком Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, есть пострадавшие
- В Сети появился первый трейлер сериала «Столыпин»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru