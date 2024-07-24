Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries
Основатели российского интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова.
По его словам, в случае отсутствия брачного договора на нажитое имущество супругов распространяются императивные нормы законодательства, согласно которым, имущество принадлежит обоим супругам в равной степени. При этом попытки кого-то из супругов переписать имущество на третьих лиц не помогут избежать раздела.
Айрапетов не исключил, что действия Татьяны с активами компании могут быть совершены под давлением.
Ранее Бакальчук заявила, что происходящее с компанией Wildberries не является рейдерским захватом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries
- СМИ: Байдену потребовалась экстренная помощь после ресторана
- Зеленский: Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее
- Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаеве
- Суд отказался отменить штраф рэперу Vasio
- Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
- Байден впервые за последние дни появился на публике
- Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья
- СМИ: ЕС предложил два варианта заморозки активов России из-за опасений США
- Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru