Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries

По его словам, в случае отсутствия брачного договора на нажитое имущество супругов распространяются императивные нормы законодательства, согласно которым, имущество принадлежит обоим супругам в равной степени. При этом попытки кого-то из супругов переписать имущество на третьих лиц не помогут избежать раздела.

Айрапетов не исключил, что действия Татьяны с активами компании могут быть совершены под давлением.

Ранее Бакальчук заявила, что происходящее с компанией Wildberries не является рейдерским захватом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

