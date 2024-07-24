Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries

Основатели российского интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук при разводе должны получить равные доли компании, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова.

Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов

По его словам, в случае отсутствия брачного договора на нажитое имущество супругов распространяются императивные нормы законодательства, согласно которым, имущество принадлежит обоим супругам в равной степени. При этом попытки кого-то из супругов переписать имущество на третьих лиц не помогут избежать раздела.

Айрапетов не исключил, что действия Татьяны с активами компании могут быть совершены под давлением.

Ранее Бакальчук заявила, что происходящее с компанией Wildberries не является рейдерским захватом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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