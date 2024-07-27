Глава DNS Алексеев предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния

По его словам, это может произойти из-за слияния Wildberries с Russ. Алексеев назвал Wildberries гордостью российского рынка. Он также выразил симпатию и уважение к супругам Бакальчук.

Алексеев также отметил, что Татьяна Бакальчук является и собственником, и генеральным директором ООО «Вайлдберриз», поэтому может единолично принимать любые решения.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку необходимо оперативно подать в суд иск о разделе имущества, чтобы на акции компании наложили арест и любые сделки с ними стали невозможны.

