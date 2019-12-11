Гендиректор «Метростроя» арестован по делу о растрате

Задержанный вину не признает и утверждает, что не намерен скрываться от следствия, предлагая заменить заключение под стражу домашним арестом. Однако ранее во вторник перед попыткой выезда в Израиль был задержан другой подозреваемый по данному делу, глава ООО "БТР" Анатолий Болотов. Он также отрицает совершение преступления. По данным агентства, в деле есть третий фигурант, руководитель Управления производственно-технологической комплектации "Метростроя" Олег Кузьменко, но его материалы еще не поступили в суд. Болотов будет содержаться под стражей до 6, а Александров до 8 февраля 2020 года.

Следствие предполагает, что в ноябре 2017 года Александров подписал вместе с другими фигурантами фиктивный договор на поставку материалов, выдавая их за госконтракт, связанный со строительством трех станций Фрунзенского радиуса в Санкт-Петербурге, которые были открыты 3 октября текущего года. Действия обвиняемых квалифицируются как растрата (статья 160 УК РФ). Предполагаемый ущерб оценивают в 178 млн рублей.

