В Петербурге назвали дату начала работы трех новых станций метро

Три новые станции петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная") - откроются для пассажиров в четверг 3 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию губернатора города.

Отмечается, что станции торжественно откроют в 17:00 запуском движения поездов со станции "Проспект Славы". Планируется, что новыми станциями метро ежедневно будут пользоваться более 900 тысяч горожан, в частности, жители Колпино.

Как отмечает агентство, ввести станции в эксплуатацию должны были в декабре 2017 года, позже сроки перенеси на год.



