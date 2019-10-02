В Петербурге назвали дату начала работы трех новых станций метро
Три новые станции петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная") - откроются для пассажиров в четверг 3 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию губернатора города.
Отмечается, что станции торжественно откроют в 17:00 запуском движения поездов со станции "Проспект Славы". Планируется, что новыми станциями метро ежедневно будут пользоваться более 900 тысяч горожан, в частности, жители Колпино.
Как отмечает агентство, ввести станции в эксплуатацию должны были в декабре 2017 года, позже сроки перенеси на год.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- «Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча
- ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
- ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3
- В Госдуме оценили подписание «формулы Штайнмайера»
- На Украине подготовят новый закон об особом статусе Донбасса