Причастный к теракту в метро Петербурга получил пожизненное заключение
Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в питерской подземке Аброра Азимова к пожизненному заключению. Как пишет РИА Новости, об этом заявил судья Андрей Морозов.
Между тем, ранее стало известно, что четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургской метре, который произошёл в 2017 году, просят приговорить к пожизненному лишению свободы, отмечает RT.
Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В трагедии погибли 16 человек, десятки пострадали, напоминает РИА ФАН.
В этот же день еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь восстания», однако страшных последствий удалось избежать: бомба была обезврежена.
В октябре НСН писала, что один из свидетелей по делу о теракте в метро Санкт- Петербурга признался, что намеревался взорвать военный корабль в порту Владивостока. Мухаммаджон Турдиев сообщил, что прошёл специальную подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в питерской подземке Акбаржоном Джалиловым.
По словам мужчины, там он и получил задание - устроить взрыв во Владивостоке. Однако Турдиеву не удалось его выполнить из-за ограничения на въезд в Россию. Он пытался пересечь границу с территории Украины, но был задержан пограничниками и депортирован в Турцию.
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