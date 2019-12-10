Причастный к теракту в метро Петербурга получил пожизненное заключение

Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в питерской подземке Аброра Азимова к пожизненному заключению. Как пишет РИА Новости, об этом заявил судья Андрей Морозов.

Между тем, ранее стало известно, что четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургской метре, который произошёл в 2017 году, просят приговорить к пожизненному лишению свободы, отмечает RT.

Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В трагедии погибли 16 человек, десятки пострадали, напоминает РИА ФАН.

В этот же день еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь восстания», однако страшных последствий удалось избежать: бомба была обезврежена.