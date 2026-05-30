Лихачев: Украинский дрон поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС

По его словам, несмотря на то, что дрон взорвался, оборудование внутри помещения не получило повреждений. Однако в стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев также уточнил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Инцидент стал первой в истории мирового сообщества атаки на основное оборудование АЭС.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать оценку преступным действиям Киева, связанным с атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), напоминает «Радиоточка НСН».

