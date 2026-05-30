Лихачев: Украинский дрон поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС
Боевой дрон днем 30 мая попал в здание машинного зала блока № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.
По его словам, несмотря на то, что дрон взорвался, оборудование внутри помещения не получило повреждений. Однако в стене машинного зала образовалась дыра.
Лихачев также уточнил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Инцидент стал первой в истории мирового сообщества атаки на основное оборудование АЭС.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать оценку преступным действиям Киева, связанным с атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрий Быков представил фильм «Вершина» на кинорынке «Нового движения»
- Лихачев: Украинский дрон поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС
- За год водка в России подорожала почти на 15%
- Бессараб: С 1 августа повысят пенсии отработавшим весь 2025 год пенсионерам
- Квартет Бутмана выступил в штаб-квартире ООН в Женеве
- СМИ: В Москве две семьи отравились роллами из «Якитории»
- В Нижегородской области появится министерство по защите от БПЛА
- «Исторические претензии»: Почему Польша перестанет поддерживать Украину
- Третья ракетка России победила украинку на «Ролан Гаррос»
- СМИ: Гана рассматривает возможность увеличить закупки удобрений РФ