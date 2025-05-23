Гендиректор LIFE и SHOT выступил в Общественной палате
Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов выступил 21 мая в Общественной палате России на международном форуме «Стратегические коммуникации».
Медиаменеджер поделился своим видением современных вызовов в сфере медиа и коммуникаций. Так, он отметил, что его редакция «давно перестала вещать, а стала разговаривать с аудиторией на равных», так как сегодня люди хотят быть соучастниками, а не просто наблюдателями.
Он подчеркнул, что журналисту критически важно проверять информацию и назвал достоверность конкурентным преимуществом.
Также он отметил, что сегодня игнорировать искусственный интеллект невозможно, так как он уже стал частью медиасреды. Но при этом важно сохранять человеческий подход, доверять профессионалам и уважать свою аудиторию.
На форуме собралось более 500 участников, включая представителей государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций. Обсуждались ESG-повестка, коммуникации как часть креативной экономики, внедрение искусственного интеллекта в PR, медиа как стратегический канал, создание региональных брендов и другие актуальные вопросы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю
- Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС обсуждает новые санкции против РФ
- Киркоров прервал концертную деятельность из-за травмы
- Российская оперная певица впервые в мире выступила дуэтом с ИИ
- Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского
- Губернатор Клычков: Экипаж увел упавший военный вертолет от жилых домов
- СМИ: Рейс Даламан-Москва подал сигнал бедствия
- На Украине заявили о начале реализации соглашения о недрах совместно с США
- В Екатеринбурге школьнице запретили проход с иконой на ЕГЭ
- Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru