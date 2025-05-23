Гендиректор LIFE и SHOT выступил в Общественной палате

Он подчеркнул, что журналисту критически важно проверять информацию и назвал достоверность конкурентным преимуществом.

Также он отметил, что сегодня игнорировать искусственный интеллект невозможно, так как он уже стал частью медиасреды. Но при этом важно сохранять человеческий подход, доверять профессионалам и уважать свою аудиторию.

На форуме собралось более 500 участников, включая представителей государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций. Обсуждались ESG-повестка, коммуникации как часть креативной экономики, внедрение искусственного интеллекта в PR, медиа как стратегический канал, создание региональных брендов и другие актуальные вопросы.

