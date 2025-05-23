Гендиректор LIFE и SHOT выступил в Общественной палате

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов выступил 21 мая в Общественной палате России на международном форуме «Стратегические коммуникации».

Медиаменеджер поделился своим видением современных вызовов в сфере медиа и коммуникаций. Так, он отметил, что его редакция «давно перестала вещать, а стала разговаривать с аудиторией на равных», так как сегодня люди хотят быть соучастниками, а не просто наблюдателями.

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Он подчеркнул, что журналисту критически важно проверять информацию и назвал достоверность конкурентным преимуществом.

Также он отметил, что сегодня игнорировать искусственный интеллект невозможно, так как он уже стал частью медиасреды. Но при этом важно сохранять человеческий подход, доверять профессионалам и уважать свою аудиторию.

На форуме собралось более 500 участников, включая представителей государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций. Обсуждались ESG-повестка, коммуникации как часть креативной экономики, внедрение искусственного интеллекта в PR, медиа как стратегический канал, создание региональных брендов и другие актуальные вопросы.

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ФОТО: Пресс-служба АКОС
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