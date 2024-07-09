Гендиректор «Глонасс» рассказал о хакерских атаках на систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

По словам главы компании, у хакеров «был какой-то всплеск единовременный».

«Сейчас ситуация нормализовалась, мы не видим таких угроз», — подчеркнул Райкевич.

Он добавил, что система зарезервирована, с каждым годом показатель ее надежности улучшается, и «Глонасс» не видит каких-либо рисков.

Ранее хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, ее мощность достигала пика в 400 Гбит/с, запросы поступали с десятков тысяч IP-адресов.

