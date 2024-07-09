Гендиректор «Глонасс» рассказал о хакерских атаках на систему «ЭРА-ГЛОНАСС»
Государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» становилась целью кибератак, при этом в настоящее время угроз нет. Об этом заявил генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич в беседе с ТАСС.
По словам главы компании, у хакеров «был какой-то всплеск единовременный».
«Сейчас ситуация нормализовалась, мы не видим таких угроз», — подчеркнул Райкевич.
Он добавил, что система зарезервирована, с каждым годом показатель ее надежности улучшается, и «Глонасс» не видит каких-либо рисков.
Ранее хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, ее мощность достигала пика в 400 Гбит/с, запросы поступали с десятков тысяч IP-адресов.
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