Гендиректор «Глонасс» рассказал о хакерских атаках на систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» становилась целью кибератак, при этом в настоящее время угроз нет. Об этом заявил генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич в беседе с ТАСС.

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По словам главы компании, у хакеров «был какой-то всплеск единовременный».

«Сейчас ситуация нормализовалась, мы не видим таких угроз», — подчеркнул Райкевич.

Он добавил, что система зарезервирована, с каждым годом показатель ее надежности улучшается, и «Глонасс» не видит каких-либо рисков.

Ранее хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, ее мощность достигала пика в 400 Гбит/с, запросы поступали с десятков тысяч IP-адресов.

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ФОТО: РИА Новости
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