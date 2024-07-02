В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак
Большинство (96%) российских компаний сегодня не защищены от потенциальных атак со стороны хакеров, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Positive Technologies (PT).
В ходе тестирования специалисты смогли получить доступ к учетным данным сотрудников и важной конфиденциальной информации. «Проверка» затронула компании из разных отраслей, включая IТ, финансы, промышленность и так далее.
По итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.
По словам Голованова, до пандемии коронавируса шансы столкнуться с фишингом и другими способами мошенничества составляли 30-35%. Сейчас этот показатель вырос до 75%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru