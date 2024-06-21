Хакеры совершили крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС

21 июня на Игры БРИКС в Казани была совершена масштабная DDoS-атака, в ходе которой хакеры использовали десятки тысяч IP-адресов для блокировки цифровых ресурсов мероприятия. Об этом заявил руководитель центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

По его словам, 21 июня с примерно 12:00 началась крупная распределенная DDoS-атака на каналы связи Игр БРИКС.