Хакеры совершили крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС

21 июня на Игры БРИКС в Казани была совершена масштабная DDoS-атака, в ходе которой хакеры использовали десятки тысяч IP-адресов для блокировки цифровых ресурсов мероприятия. Об этом заявил руководитель центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

По его словам, 21 июня с примерно 12:00 началась крупная распределенная DDoS-атака на каналы связи Игр БРИКС.

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Дрюков рассказал, что в настоящее время было отбито три волны киберударов, в которых использовались различные типы DDoS, что является редким случаем.

Мощность атаки достигала пика в 400 Гбит/с, а вредоносные запросы поступали с десятков тысяч IP-адресов из разных стран, передает «Радиоточка НСН».

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