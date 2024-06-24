«Едут отдыхать!»: В Крыму не ждут оттока туристов на фоне атак ВСУ

В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло пять человек, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда. На этом фоне Гемпель сообщил, что обстрелы не повлияли на желание отдыхающих посетить Крым.

«Буквально сейчас проезжал Крымский мосту, там много машин – это те люди, которые едут к нам в Крым отдыхать. Не думаю, что курортный сезон у нас будет сорван. Пляжи у нас достаточно подготовлены, сейчас более адекватная обстановка, чем мы наблюдали в течение последних дней. При этом крымское сообщество, конечно, ожидает адекватного ответа нашим украинским "друзьям"», - заявил он.