«Едут отдыхать!»: В Крыму не ждут оттока туристов на фоне атак ВСУ
Туристам полуострова в текущих условиях важно своевременно изучать информацию о местонахождении укрытий, отметил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в эфире НСН.
В Крыму не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил в беседе с НСН председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.
В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло пять человек, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда. На этом фоне Гемпель сообщил, что обстрелы не повлияли на желание отдыхающих посетить Крым.
«Буквально сейчас проезжал Крымский мосту, там много машин – это те люди, которые едут к нам в Крым отдыхать. Не думаю, что курортный сезон у нас будет сорван. Пляжи у нас достаточно подготовлены, сейчас более адекватная обстановка, чем мы наблюдали в течение последних дней. При этом крымское сообщество, конечно, ожидает адекватного ответа нашим украинским "друзьям"», - заявил он.
По словам собеседника НСН, туристам в текущих условиях важно своевременно изучать информацию о местонахождении укрытий.
«В пляжной зоне есть укрытия, туристам важно знать, где они находятся, изучить правила поведения при обстреле. Сейчас от них никто не застрахован, отдыхающим важно понимать, как себя вести в такой ситуации», - подытожил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что россиянам, которые примут решение отказаться от отдыха в Крыму после украинской атаки на Севастополь, полностью вернут деньги. По его словам, на данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбой отменить тур, передает «Радиоточка НСН».
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