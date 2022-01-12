Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsof Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса будет завершена после широкого распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает ТАСС.

Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

По мнению предпринимателя, после этого коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней.

Гейтс считает, что наибольшее число тяжелых случаев течения болезни придется на невакцинированных людей. Он также выразил мнение, что омикрон может создать иммунитет к инфекции со сроком действия до года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБилл Гейтс
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