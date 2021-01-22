Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
Миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом предприниматель сообщил в своём Twitter.
One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021
«Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19», — написал Гейтс.
Он отметил, что чувствует себя прекрасно и выразил благодарность «всем учёным, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам».
Какой препарат использовался для вакцинации, не уточняется.
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