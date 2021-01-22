Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

Миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом предприниматель сообщил в своём Twitter.

«Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19», — написал Гейтс.

Он отметил, что чувствует себя прекрасно и выразил благодарность «всем учёным, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам».

Какой препарат использовался для вакцинации, не уточняется.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаКоронавирусБилл Гейтс
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