Гейминг может стать альтернативой соцсетям у взрослых россиян

В 2021 году объем мирового рынка видеоигр превысил $180 млрд, что на 1,4% больше показателей 2020-го года. Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран-лидеров по потреблению игрового контента – как Китай, США, Южная Корея и Япония. По данным Аналитического центра НАФИ, россияне в год тратят на покупки видеоигр, оформление абонентских подписок на них, покупки внутри игр для себя или членов своей семьи более 383 млрд рублей.

По данным Mediascope, хотя бы изредка в видеоигры играет 70% населения России 12–64 лет. Самая активная группа игроков – в возрасте до 25 лет, но в старшей возрастной группе также много игроков.

«Игры уже давно стали более востребованным видом досуга, чем книги и музыка, а объем рынка игр опережает кино и книжную индустрию и в будущем обгонит рынок ТВ. По нашим данным, в России насчитывается более 80 млн геймеров, часть из которых младше 18 лет. Безусловно, для родителей важно интересоваться и разделять увлечения своих детей. Согласно нашему исследованию, 90% российских родителей не будут запрещать своим детям играть в видеоигры, а более 80% опрошенных играли в видеоигры в детстве и подростковом возрасте», - отмечает CTO VK Play Родион Котельников.

В связи с этим эксперты призывают формировать созидательную составляющую видеоигр при их производстве: на стадии создания концепта и до момента выхода релиза. Предлагается для издателей полезных игр ввести налоговые льготы, например, для игр с образовательным уклоном.

Ранее геймеры в Великобритании обвинили компанию Sony в том, что она якобы заставляла их переплачивать как за сами игры, так и внутриигровые покупки в Playstation Store, сообщает телеканал Sky News.

