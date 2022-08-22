СМИ: в Великобритании подали коллективный иск против Sony на 5 млрд фунтов

Геймеры в Великобритании обвинили компанию Sony в том, что она якобы заставляла их переплачивать как за сами игры, так и внутриигровые покупки в Playstation Store, сообщает телеканал Sky News.

Геймеры заявили о способе играть в PlayStation бесплатно

По данным канала, коллективный иск на сумму пять млрд фунтов стерлингов от имени девяти млн пользователей в Апелляционный суд по вопросам конкуренции подала британская активистка в области защиты прав потребителей Алекс Нил.

Отмечается, что к иску могут присоединиться все пользователи магазина в Великобритании, которые делали в нём указанные покупки начиная с 19 августа 2016 года.

Ранее юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев написал заявление на Деда Мороза, утверждая, что сказочный дедушка не исполнял его желания 23 года, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыВеликобританияИск
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