Геймеры заявили о способе играть в PlayStation бесплатно
Пользователи игровой приставки PlayStation нашли способ скачивать некоторые игры для консолей бесплатно, сообщает издание GamesRadar.
Один из пользователей форума Resetera рассказал об уязвимости в магазине PS Store. Игрок может скачать для своей приставки игру, которая входит в коллекцию подписки PS Plus, однако доступную бесплатно только для игроков PS5.
Для того чтобы скачать на приставку копию игры, пользователь должен быть подписан на сервис PS Plus. После этого нужно загрузить демоверсию тайтла и нажать на кнопку, которая предназначена для получения полной версии игры. Продукт из PS Store в итоге будет продан пользователю со скидкой в 100%.
Напомним, новая консоль Sony PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой приставкой в истории США, об этом объявила маркетинговая компания NPD Group.
Специалисты проанализировали количество проданных приставок и сопоставили его с выручкой – консоль лидирует по обоим показателями.
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