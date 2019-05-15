Стали известны первые финалисты «Евровидения-2019»
Определились первые полуфиналисты международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве. В следующий этап жюри допустило греческую певицу Катерину Дуска, белорусскую представительницу Зена и сербку Невену Божович, сообщает «Свободная пресса».
Также в финал прошли певец Виктор Крон из Эстонии, представитель Сан-Марино Серхат, кипрская исполнительница Тамта, группа Hatari из Исландии, из Чехии - Lake Malawi, оперная дива из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, и дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении, пишут argumenti.ru.
Не прошли в финал конкурсанты из Польши, Черногории, Португалии, Венгрии, Грузии Бельгии и Финляндии.
Российский представитель Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале, который пройдет в четверг, 16 мая. Об этом он напомнил своим поклонникам видеообращением в Instagram, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, что финал песенного конкурса, который в этом году проходит в Тель-Авиве, состоится в субботу, 18 мая.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал песню Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»