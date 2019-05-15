Стали известны первые финалисты «Евровидения-2019»

Определились первые полуфиналисты международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве. В следующий этап жюри допустило греческую певицу Катерину Дуска, белорусскую представительницу Зена и сербку Невену Божович, сообщает «Свободная пресса».

Также в финал прошли певец Виктор Крон из Эстонии, представитель Сан-Марино Серхат, кипрская исполнительница Тамта, группа Hatari из Исландии, из Чехии - Lake Malawi, оперная дива из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, и дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении, пишут argumenti.ru.