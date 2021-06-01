«Гей-парад и извращение!» В Общественной палате оценили идею отцовского капитала

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей, в том числе ввести выплату отцовского капитала, равного материнскому. Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал идею своих коллег, назвав это издевательством и извращением.

«Я категорический противник отцовского капитала, потому что это гей-парад какой-то! Отец должен быть воином, защитником, брутальным мужчиной, а мы сегодня их к женщинам приравниваем! Есть материнский капитал, его можно удвоить. А отец должен защищать семью. Вот эти все понятия "отцовский капитал", "союз отцов", "многодетные отцы"… Отцы должны сражаться на войне, добывать деньги, защищать семью и не блудить налево. Категория "отцовский капитал" - это просто издевательство, это какое-то извращение сегодняшнего времени!» - возмутился Пожигайло.