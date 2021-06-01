«Гей-парад и извращение!» В Общественной палате оценили идею отцовского капитала

Павел Пожигайло в интервью «Радиоточке НСН» призвал удвоить материнский капитал, а отцов послать на войну. 

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей, в том числе ввести выплату отцовского капитала, равного материнскому. Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал идею своих коллег, назвав это издевательством и извращением.

«Я категорический противник отцовского капитала, потому что это гей-парад какой-то! Отец должен быть воином, защитником, брутальным мужчиной, а мы сегодня их к женщинам приравниваем! Есть материнский капитал, его можно удвоить. А отец должен защищать семью. Вот эти все понятия "отцовский капитал", "союз отцов", "многодетные отцы"… Отцы должны сражаться на войне, добывать деньги, защищать семью и не блудить налево. Категория "отцовский капитал" - это просто издевательство, это какое-то извращение сегодняшнего времени!» - возмутился Пожигайло.

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По его словам, денежные выплаты могут направляться целенаправленно отцу в качестве исключения, в противном случае, такая концепция приведет к вырождению нации.

«Да, есть какие-то исключения, когда, например, мужчина - вдовец, тогда материнский капитал автоматически должен ему назначаться. Если папа будет сидеть с ребенком, а мама будет работать – это конец страны, конец нации, уничтожение государства. Мужик должен быть мужиком, он должен женщин на руках носить, на турнике подтягиваться и ходить в храм», - добавил он.

Ранее сегодня в Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Общественник предложили разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» и установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Как предполагается, он будет выплачиваться при рождении трех и последующих детей.

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ФОТО: декретный отпуск для мужчин, кормящий отец
ТЕГИ:ВыплатыМатеринский КапиталОбщественная Палата
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