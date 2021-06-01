«И не только многодетным!» Камиль Ларин поддержал идею об отцовском капитале
Актер "Квартета И" рассказал НСН, почему современные семьи боятся рожать.
В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитала, равного материнскому, снижении пенсионного возраста родителей и других мерах. Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И», отец троих детей Камиль Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу, заявив, что эти деньги положены всем гражданам вне зависимости от количества детей в семье.
«Поддерживать надо. В Китае вот оживились, сняли ограничения и даже будут стимулировать рождение детей. Тот, кто хочет рожать, тот рожает, несмотря на капитал, а если уж дают капитал, то почему бы его не использовать, если есть такие средства, а они есть наверняка. Мне кажется, эти деньги положены людям вне зависимости от того, многодетный ты или нет. Эту программу я поддерживаю», - отметил Ларин.
По его словам, многие семьи сегодня не уверены в завтрашнем дне, поэтому не решаются даже на второго и третьего ребенка.
«Современные семьи боятся рожать, потому что нет уверенности в завтрашнем дне у многих. Нет такого, что человек родился и уже счастлив, хотя он живет в стране, в которой есть и нефть, и ракеты. Также есть те, кто хочет «для себя пожить», так и живут до 40 лет, а потом думают, почему не родили в свое время», - объяснил он.
Также он призвал власти серьезно проработать вопрос помощи детям с тяжелыми заболеваниями, которым средства на лечение собирают всей страной, хотя для этого есть государство.
Ранее в Минфине сообщили, что объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 триллиона рублей, что превышает уровень 2020 года на 37%.
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