«И не только многодетным!» Камиль Ларин поддержал идею об отцовском капитале

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитала, равного материнскому, снижении пенсионного возраста родителей и других мерах. Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И», отец троих детей Камиль Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу, заявив, что эти деньги положены всем гражданам вне зависимости от количества детей в семье.

«Поддерживать надо. В Китае вот оживились, сняли ограничения и даже будут стимулировать рождение детей. Тот, кто хочет рожать, тот рожает, несмотря на капитал, а если уж дают капитал, то почему бы его не использовать, если есть такие средства, а они есть наверняка. Мне кажется, эти деньги положены людям вне зависимости от того, многодетный ты или нет. Эту программу я поддерживаю», - отметил Ларин.

По его словам, многие семьи сегодня не уверены в завтрашнем дне, поэтому не решаются даже на второго и третьего ребенка.