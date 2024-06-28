Geely резко нарастил продажи в России

Китайский автопроизводитель Geely увеличил продажи в России на 53,5% (продана 10271 машина) в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на статистику аналитиков компании АО «ППК».

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Наиболее популярной моделью Geely стал среднеразмерный кроссовер Monjaro (продано 2933 автомобиля, прирост в 4,2 раза). На втором месте — Geely Atlas PRO (1866 машин, прирост на 87,7%), на третьем — Geely Coolray (1674 единицы, однако было продано на 52,7% меньше автомобилей, чем годом ранее).

Ранее сообщалось, что российский автомобильный рынок в ближайшее время может упасть на 8-10%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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