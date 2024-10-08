Где взять триллион? Депутата Миронова призвали не обманывать россиян 13-ой пенсией

На одновременную выплату пенсионерам 13-ой пенсии потребуется один триллион рублей, средства не заложены в Пенсионный фонд РФ, заявил НСН Валерий Рязанский.

В России большой разрыв между средней зарплатой и пенсией, выходом здесь может быть увеличение выплат в Социальный фонд по мере роста зарплат, но идея о 13-ой пенсии – нереальна. Об этом в беседе с НСН заявил экс-глава комитета по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее направил премьер-министру России Михаилу Мишустину официальное письмо с инициативой выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. По его мнению, 13-ая пенсия поможет восстановить справедливость в отношении людей, которые всю жизнь работали на благо страны. Кроме того, он отметил, что в сравнении со средней зарплатой, пенсия «ниже ее в четыре раза». Рязанский заявил, что Пенсионный фонд не обладает для этого достаточным бюджетом.

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«Я думаю, что 13-ой пенсии не будет. Если ее выплатить именно в виде 13-ой пенсии, то это приблизительно триллион рублей. Таких средств в пенсионной системе у нас нет. Если это рассматривать как помощь пенсионному фонду, то в федеральном бюджете таких денег тоже не предусмотрено. Поэтому каким образом фракция «Справедливая Россия» хочет реализовать свою инициативу, я не понимаю. Единственный способ – только брать из Фонда наицонального благосостояния. Только этот источник может позволить вытащить такую серьезную сумму для 13-ой выплаты в году. Поэтому я не стал бы даже обманывать наших пенсионеров, что это вообще реально. Что касается реальной индексации, она состоится с 1 января, проценты этой индексации будут зависеть от темпов инфляции. Это не повышение пенсии, это восстановление ее покупательной способности», - рассказал он.

При этом, по его словам, Миронов прав, когда говорит о несоответствии пенсии и средней зарплаты в России.

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«У каждой страны свое понимание того, какая пенсия должна быть. Есть установленная Всемирной организацией труда средняя норма. Она устанавливается приблизительно так: если семья состоит из двух пенсионеров и двух детей, то средняя пенсия должна составлять приблизительно 40% от потерянного дохода. Это международная норма. Мы эту конвенцию тоже учитываем, но наше соотношение не соответствует норме. Если средняя зарплата по стране 83 тысячи рублей, а пенсия -порядка 21 тысячи, то здесь Миронов прав — это несправедливо. Выход из положения – это либо какие-то разовые выплаты пенсионерам, которые могли бы приблизить к этой норме, но они не спасут положение. Либо повышение заработной платы должно сказываться на объеме выплат в Социальный фонд. Чем больше заработная плата, тем выше должна быть в этой ситуации пенсия», - заявил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда сообщили, что в России в 2025 году средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысячи рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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