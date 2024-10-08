Где взять триллион? Депутата Миронова призвали не обманывать россиян 13-ой пенсией

В России большой разрыв между средней зарплатой и пенсией, выходом здесь может быть увеличение выплат в Социальный фонд по мере роста зарплат, но идея о 13-ой пенсии – нереальна. Об этом в беседе с НСН заявил экс-глава комитета по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее направил премьер-министру России Михаилу Мишустину официальное письмо с инициативой выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. По его мнению, 13-ая пенсия поможет восстановить справедливость в отношении людей, которые всю жизнь работали на благо страны. Кроме того, он отметил, что в сравнении со средней зарплатой, пенсия «ниже ее в четыре раза». Рязанский заявил, что Пенсионный фонд не обладает для этого достаточным бюджетом.