Пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции в январе

Пенсии в России будут проиндексированы на уровень официального значения инфляции по итогам 2024 года с января. Об этом сообщил в ходе выступления в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, перерасчет коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Министерство экономического развития прогнозирует инфляцию по итогам 2024 года на уровне 7,3%.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый трёхлетний период. Индексацию им проведут впервые с 2015 года. Соответствующий закон был принят в июне, после чего подписан президентом РФ.

