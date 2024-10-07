Пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции в январе
Пенсии в России будут проиндексированы на уровень официального значения инфляции по итогам 2024 года с января. Об этом сообщил в ходе выступления в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, перерасчет коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Министерство экономического развития прогнозирует инфляцию по итогам 2024 года на уровне 7,3%.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый трёхлетний период. Индексацию им проведут впервые с 2015 года. Соответствующий закон был принят в июне, после чего подписан президентом РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru