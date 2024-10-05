Депутат Бессараб назвала способ получать высокую пенсию

«Хорошо еще себя обезопасить и по возможности отложить пенсионные сбережения. Сейчас государство дает возможность софинансирования, и этими возможностями нужно пользоваться, потому что это примерно 360 тысяч рублей», — поделилась парламентарий.

По словам Бессараб, сегодня в России нет пенсий ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в субъектах. Так, средняя пенсия по старости у неработающих граждан — более 23 тысяч рублей, пенсии для экс-военнослужащих и силовиков — около 41 тысячи. Если пенсия россиянина ниже, как правило, это социальная выплата, а пенсионер не работал или «не выработал стаж».

«Часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума из федерального бюджета либо из регионального», — пояснила депутат.

