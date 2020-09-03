«У меня заявление»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актёр Михаил Ефремов в ответ на вопрос о том, согласен ли он на начало прений в суде в отсутствие второго адвоката, выступил с признанием вины по уголовному делу о смертельном ДТП.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», - цитирует артиста РИА ФАН.

Ефремов признал вину сразу после ДТП, однако потом он и его защитник Эльман Пашаев заняли противоположную позицию. По словам актёра, он признал вину, поскольку был с похмелья и «из всех утюгов» говорили, что убийца – он, передаёт РЕН ТВ.

Сторона Ефремова пыталась привести доказательства того, что в момент ДТП за рулём джипа Ефремова был не он, а кто-то другой.

В четверг, 3 сентября, прокурор запросил 11 лет колонии для Ефремова с последующим ограничением свободы на три года.

