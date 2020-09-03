«У меня заявление»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Актёр Михаил Ефремов в ответ на вопрос о том, согласен ли он на начало прений в суде в отсутствие второго адвоката, выступил с признанием вины по уголовному делу о смертельном ДТП.
«У меня заявление. Я признаю свою вину», - цитирует артиста РИА ФАН.
Ефремов признал вину сразу после ДТП, однако потом он и его защитник Эльман Пашаев заняли противоположную позицию. По словам актёра, он признал вину, поскольку был с похмелья и «из всех утюгов» говорили, что убийца – он, передаёт РЕН ТВ.
Сторона Ефремова пыталась привести доказательства того, что в момент ДТП за рулём джипа Ефремова был не он, а кто-то другой.
В четверг, 3 сентября, прокурор запросил 11 лет колонии для Ефремова с последующим ограничением свободы на три года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- «У меня заявление»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП
- Участники испытаний вакцины «Вектора» выписаны с антителами к COVID-19
- Ураганный ветер в Приморье достиг 43 м/с из-за тайфуна. Видео
- Лукашенко сменил главу КГБ
- Названы сроки завершения третьего этапа исследований вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru