«Вокруг цирк»: В налоговых проблемах блогеров обвинили аутсорсинговые компании
Блогерам и предпринимателям сложно найти компетентных специалистов в области налогового законодательства, отметила в эфире НСН Ольга Берек.
Аутсорсинговые компании, которые ведут бухгалтерию у блогеров, часто оказываются некомпетентными и подставляют их под налоговые штрафы, заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в интервью НСН. По ее словам, такие компании необходимо аккредитовывать.
Накануне в Федеральной налоговой службе назвали самые частые нарушения, выявляемые у российских блогеров. К ним относятся искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физических лиц. При этом далеко не всегда блогеры намеренно уклоняются от уплаты налогов, считают в ФНС: зачастую нарушения происходят «просто по незнанию ответственности». Ольга Берек отметила, что если блогеры не знают налоговых законов, то им необходимо нанять соответствующего специалиста.
«Блогерам я бы посоветовала вести свою адекватную контентную политику, не нарушая закон. А также вести предпринимательскую деятельность, не нарушая закон. Если ты не знаешь закона, то найми специалистов, которые знают эти законы. Другой вопрос, где их нанять и где гарантия того, что эти якобы специалисты владеют информацией? То, что у нас аутсорсинговые компании, которыми зачастую пользуются те только блогеры, но и многие предприниматели, подставляют компании под штрафы, потому что некомпетентны… Здесь вопрос к ФНС. Может быть, их надо аккредитовать? Может, они должны проходить обучение? Может быть, не может каждый называться аудитором и открывать компанию, которая на аутсорсе ведет бухгалтерию?», - сказала Берек.
При этом она отметила, что ФНС следует сфокусировать свое внимание не на блогерах, а на предпринимателях, которые занимаются предумышленным уходом от налогов и не платят годами.
«Не очень понимаю, почему ФНС выделает сегмент блогеров. У нас предприниматели занимаются предумышленным и непредумышленным уходом от налогов и не платят годами. Может быть, ФНС лучше обратит свое величественное внимание на предпринимателей, которые ведут коммерческую деятельность? Вокруг творится цирк. Люди, которые ведут бизнес, обязаны предоставлять бухгалтерскую отчетность. Думаете, незнающий блогер высосал из пальца налоговую декларацию и подал ее? Так не бывает», - добавила собеседница НСН.
Российских блогеров активно проверяют на неуплату налогов и другие возможные налоговые преступления. В частности, 21 июля суд продлил домашний арест блогера Елены Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения. «Королеву марафонов» подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды, сообщает «Радиоточка НСН».
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