ФНС перечислила самые частые налоговые нарушения блогеров

Искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц являются наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

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«Самые частые [налоговые нарушения] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ», — ответили на запрос издания в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ФНС, нередко блогеры допускают нарушения «просто по незнанию или недопониманию ответственности». Так, из-за резкого роста доходов они могут не успеть в срок перейти на подходящий налоговый режим, также проблемы могут быть связаны с неправильным выбором бухгалтера, пишет Ura.ru.

Кроме того, в ФНС рассказали, что не ведут «черных списков» блогеров. Как отметили в ведомстве, необходимости в подобных документах нет. В службе работает внутренняя система рисков, анализирующая налогоплательщиков во всех отраслях экономики. Проверки назначают при выявлении злоупотребления, признаков дробления или недопоступлении налогов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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