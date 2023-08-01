«Раздувает не ФНС»: Черные списки блогеров связали с конкурентной борьбой
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что никаких утечек списков быть не может, это выдумки конкурентов, которые хотят подпортить репутацию кому-то из блогеров.
Утечек «черных» списков блогеров из ФНС быть не может, все опубликованные ранее списки – фейки, это делается конкурентами с целью подпортить репутацию «коллегам», заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН.
Ассоциация блогеров и агентств пожаловалась в Федеральную налоговую службу (ФНС) на утечку списка из 100 российских звезд, которых подозревают в махинациях с целью неуплаты налогов, сообщает Forbes.Такой список ранее опубликовал Telegram-канал Mash, в него попали, например, телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова, а также блогер Ида Галич. В ФНС никак не прокомментировали информацию. Берек считает, что утечки у ФНС быть не могло, а подобные списки – недобросовестная конкурентная борьба.
«ФНС точно не распространяет эту информацию, ее высасывают из пальца владельцы каналов, люди, которые занимаются низкопробной конкурентной борьбой. Это ведет к порче деловой репутации, больше ничего за этим не стоит. Я убеждена, что ФНС эти списки по секрету Mash какому-нибудь точно не дает. В этом списке есть люди, у которых не существует никаких налоговых проблем. Раздувает эту историю точно не ФНС, хайп это или продуманная конкурентная уловка? Пока вопрос», - отметила она.
Также Берек отметила, что подавать в суд в этом случае нет смысла, так как точно определить, кто распространяет ложную информацию, практически невозможно.
«Все блогеры сегодня - это предприниматели, которые вынуждены бесконечно оправдываться, приостанавливать разные сделки, потому что люди боятся с ними работать. Паблики распространяют недостоверную информацию. Подавать на них в суд? Публичное пространство сейчас не на стороне блогеров. Найти людей, которые ответственны за эту информацию, сложно, дорого и долго», - объяснила собеседница НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил создать отдельное налоговое приложение для блогеров по примеру с приложением «Мой налог».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении
- СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ
- СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana
- Лукашенко: Белоруссия попала в международный замес США по разрушению Европы
- Богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов
- Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать российские гражданские транспортные суда
- У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь
- В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова
- Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы расширения объединения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru