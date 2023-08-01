«Раздувает не ФНС»: Черные списки блогеров связали с конкурентной борьбой

Утечек «черных» списков блогеров из ФНС быть не может, все опубликованные ранее списки – фейки, это делается конкурентами с целью подпортить репутацию «коллегам», заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН.

Ассоциация блогеров и агентств пожаловалась в Федеральную налоговую службу (ФНС) на утечку списка из 100 российских звезд, которых подозревают в махинациях с целью неуплаты налогов, сообщает Forbes.Такой список ранее опубликовал Telegram-канал Mash, в него попали, например, телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова, а также блогер Ида Галич. В ФНС никак не прокомментировали информацию. Берек считает, что утечки у ФНС быть не могло, а подобные списки – недобросовестная конкурентная борьба.