«Где деньги?» Путин о нецелевом расходовании средств на COVID-19

Нужно разобраться, почему в некоторых регионах нет бесплатных лекарств от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

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«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Средства на борьбу с коронавирусом в регионах уже выделены. На бесплатные лекарства для амбулаторных больных направлено пять миллиардов рублей», - отметил глава государства.

Кроме того, Путин пообещал разобраться в ситуации, когда медики не получают надбавки за работу в "красной зоне". Он выразил надежду, что случаи невыплат - единичные.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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