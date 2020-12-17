«Где деньги?» Путин о нецелевом расходовании средств на COVID-19

«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Средства на борьбу с коронавирусом в регионах уже выделены. На бесплатные лекарства для амбулаторных больных направлено пять миллиардов рублей», - отметил глава государства.



Кроме того, Путин пообещал разобраться в ситуации, когда медики не получают надбавки за работу в "красной зоне". Он выразил надежду, что случаи невыплат - единичные.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

