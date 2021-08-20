«Где 40 градусов?» Вильфанд предупредил о северном вторжении в московское лето

При этом в начале следующей недели в Москве значительно похолодает.

«В начале следующей недели погода резко изменится, в Москву могут прийти северные воздушные потоки. Температура начнет понижаться. Если в понедельник днем будет около 20 градусов тепла, то уже во вторник - на два градуса ниже. В Москве и Подмосковье температура будет не больше 20 градусов. Кроме того, существенно понизятся ночные температуры, которые в Подмосковье не будут добираться до 10 градусов. В понедельник будет преимущественно без осадков, а вот со вторника погода будет дождливой, правда дожди будут кратковременными», - отметил синоптик.

Он посоветовал москвичам ехать в выходные за 40-градусной жарой в Приволжье.

«Жара, характерная на этой неделе центру европейской России, когда доходило до 32-33 градусов тепла, смещается на восток. Очень жаркая погода ожидается в Приволжье. В Башкирии, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и в Калмыкии воздух прогреется до 40 градусов», - обещает Вильфанд.

По его словам, те, кто соберется в выходные на курорты Крыма и Краснодара, будут с удовольствием плавать в море, а не по залитым ливнями улицам.