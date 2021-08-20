«Где 40 градусов?» Вильфанд предупредил о северном вторжении в московское лето
В Москве выходные будут «летними», на курортах Крыма и Краснодарского края - «комфортными», а 40-градусная жара придет в Приволжье, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал Телеграм-каналу «Радиоточка НСН», как изменится в выходные погода в Москве, где в России будет 40-градусная жара и продолжат ли дожди заливать курорты.
«В Москве в ближайшие выходные будет преобладать летняя погода. Минимальные значения ночной температуры будут выше 15 градусов, а дневная – плюс 21-24. Среднесуточные температуры будут выше нормы на три градуса. В субботу возможны умеренные дожди и грозы. Однако эти осадки будут не продолжительными и не повсеместными. В воскресение ожидается много солнца и без осадков», - сказал Вильфанд.
При этом в начале следующей недели в Москве значительно похолодает.
«В начале следующей недели погода резко изменится, в Москву могут прийти северные воздушные потоки. Температура начнет понижаться. Если в понедельник днем будет около 20 градусов тепла, то уже во вторник - на два градуса ниже. В Москве и Подмосковье температура будет не больше 20 градусов. Кроме того, существенно понизятся ночные температуры, которые в Подмосковье не будут добираться до 10 градусов. В понедельник будет преимущественно без осадков, а вот со вторника погода будет дождливой, правда дожди будут кратковременными», - отметил синоптик.
Он посоветовал москвичам ехать в выходные за 40-градусной жарой в Приволжье.
«Жара, характерная на этой неделе центру европейской России, когда доходило до 32-33 градусов тепла, смещается на восток. Очень жаркая погода ожидается в Приволжье. В Башкирии, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и в Калмыкии воздух прогреется до 40 градусов», - обещает Вильфанд.
По его словам, те, кто соберется в выходные на курорты Крыма и Краснодара, будут с удовольствием плавать в море, а не по залитым ливнями улицам.
«На российских курортах комфортный температурный фон, 30 градусов, но неустойчивость остается. Вчера в Краснодарском крае и Крыму были ливни. В Крыму сегодня тоже прогнозируется сильный дождь, в Краснодарском крае – эпизодические ливни и ветер, но в выходные погода будет «веселее», чем вчера и сегодня. Сильные дожди 21-22 августа там не прогнозируются, а температура воды совершенно комфортная – в Евпатории 23 градуса, в Алуште, Феодосии и Анапе – 25, в Ялте, Геленджике и Туапсе – 26, а в Сочи – 27. Все, кто едут за жаркой погодой и теплым морем, будут полностью удовлетворены», - уверен собеседник НСН.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве, пообещав жителям и гостям столицы «мешок» полярного воздуха.
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