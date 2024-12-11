ГД приняла законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. За документ проголосовали 409 депутатов, против – один, при этом никто не воздержался.

Согласно документу, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, который подтверждает законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу нужно будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка

Тестирование будет проходить на бесплатной основе в муниципальной или государственной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования будет устанавливать Минпросвещения РФ. Лица, которые не прошли тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.

Подчеркивается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории РФ, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия – За Правду») Дмитрий Гусев в беседе с НСН отмечал, что нужно устанавливать четкое число мигрантов, которые требуются России, и определять специальности, которые нужны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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