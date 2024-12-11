ГД приняла законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Тестирование будет проходить на бесплатной основе в муниципальной или государственной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования будет устанавливать Минпросвещения РФ. Лица, которые не прошли тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.

Подчеркивается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории РФ, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия – За Правду») Дмитрий Гусев в беседе с НСН отмечал, что нужно устанавливать четкое число мигрантов, которые требуются России, и определять специальности, которые нужны, передает «Радиоточка НСН».

