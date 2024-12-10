Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка

Комитет Госдумы по просвещению одобрил предложение палате рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся запрета на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

Среди авторов законопроекта значатся председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также руководители ключевых комитетов и фракций Госдумы.

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Согласно предложенному документу, зачисление иностранных граждан на образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования будет возможно только при условии успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. В случае принятия законопроекта лица, не прошедшие это тестирование, не смогут быть зачислены в школу. Также предлагается установить, что лица, находящиеся на территории России незаконно, не могут быть приняты на обучение.

Методическое обеспечение проведения тестирования, разработка диагностических материалов, критерии оценки и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение теста, будут осуществляться Рособрнадзором, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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