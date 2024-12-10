Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка

Комитет Госдумы по просвещению одобрил предложение палате рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся запрета на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

Среди авторов законопроекта значатся председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также руководители ключевых комитетов и фракций Госдумы.