Газпромбанк заявил, что в App Store появилось поддельное приложение банка
Поддельное приложение Газпромбанка появилось в магазине App Store. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что у приложение Gaz Pro Monitor символика и логотип банка, однако он не имеет к нему никакого отношения.
«Если вы скачали его, удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения», - указали в Газпромбанке.
Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газпромбанк заявил, что в App Store появилось поддельное приложение банка
- Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Дугиной
- Глава «Ростеха» объявил о переносе серийных поставок самолета МС-21
- Над территорией Крыма сбили украинский беспилотник
- В Москве на фиолетовой ветке метро на пути упал человек
- Юрист назвал категории работников, которых сложно сократить
- Беспилотное аэротакси совершило первый междугородний перелет в Китае
- Байден инициировал расследование в отношении китайских автомобилей
- СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III
- Новый фильм про приключения Петрова и Васечкина запущен в производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru