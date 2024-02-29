Газпромбанк заявил, что в App Store появилось поддельное приложение банка

В сообщении говорится, что у приложение Gaz Pro Monitor символика и логотип банка, однако он не имеет к нему никакого отношения.

«Если вы скачали его, удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения», - указали в Газпромбанке.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».