Газпромбанк заявил, что в App Store появилось поддельное приложение банка

Поддельное приложение Газпромбанка появилось в магазине App Store. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

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В сообщении говорится, что у приложение Gaz Pro Monitor символика и логотип банка, однако он не имеет к нему никакого отношения.

«Если вы скачали его, удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения», - указали в Газпромбанке.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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