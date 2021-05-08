«Газпром» выразил готовность бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня

«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы "Газпром". И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в 0 рублей», - пояснил в эфире телеканала НТВ Густов.

Он также выразил уверенность, что инициативу компании поддержит не только российское правительство, но и поставщики природного газа в регионах страны.

Напомним, «Газпром межрегионгаз» заявил о готовности провести бесплатное подключение пользователей газа, у которых его еще нет, в уже газифицированных населенных пунктах. Компания за свой счет проведет сети до границ домовладений.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин, поручая в ежегодном послании к Федеральному собранию реализовать программу газификации без привлечения средств граждан, решил проявить политическую волю – подчинить «Газпром» национальным интересам.

«Новое поручение президента – подключить граждан к газу без привлечения средств населения – снабжено, как и все такие поручения, подзаконным актом. Он полностью освобождает руки «Межрегионгазу». Переписали поручение президента таким образом, что газ доводится бесплатно только до границы участка, а потом все оплачивает опять домовладелец. Поэтому бесплатной газификации в России не было и не будет пока что. Президенту придется продемонстрировать политическую волю, чтобы сломать эту коррупционную схему и проявиться власть», - считает собеседник НСН.

