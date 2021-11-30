«Газпром-медиа» запустила российский аналог TikTok
Входящая в холдинг «Газпром-медиа» компания «Ритм Медиа» представила сервис коротких видео Yappy. Приложение, которое позиционируют, как аналог китайского TikTok, уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Благодаря Yappy пользователи могут снимать и редактировать видеоролики, есть возможность совместного создания контента в общей медиа-комнате. Целевой аудиторией сервиса в холдинге видят пользователей в возрасте 14–34 лет, «для которых важны личное признание и материальный успех»
Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров отметил, что новая российская платформа, как и TikTok, работает с короткими видео в вертикальном формате.
Ранее Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек непопулярность российскому аналогу TikTok.
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