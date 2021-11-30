«Газпром-медиа» запустила российский аналог TikTok

Благодаря Yappy пользователи могут снимать и редактировать видеоролики, есть возможность совместного создания контента в общей медиа-комнате. Целевой аудиторией сервиса в холдинге видят пользователей в возрасте 14–34 лет, «для которых важны личное признание и материальный успех»

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров отметил, что новая российская платформа, как и TikTok, работает с короткими видео в вертикальном формате.

Ранее Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек непопулярность российскому аналогу TikTok.

