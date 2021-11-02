Аналитики рассказали, сколько зарабатывают школьники за рекламу в TikTok

Аналитики отобрали 2,3 тысячи уникальных блогеров и определили стоимость за рекламное размещение классической рекламной интеграции, рекламы трека, рекламы аккаунта другого блогера. В зависимости от количества подписчиков тиктокеров разделили на группы от нано-блогеров (до 10 тысяч) до «звезд» (более 1 млн). Специалисты учитывали цену самого дорогого рекламного формата.

Как выяснилось, тиктокеры старше 21 года могут разместить рекламный пост в среднем за 1,3 тысячи рублей, дети до 12 лет — примерно за 1 тысячу. Исследование определило, что самый низкий рекламный гонорар — 500 рублей за одно размещение — у паблик-аккаунтов (например, с записями видеоигр, анекдотов или кадров из фильмов).

Отмечается, что в среднем рекламная интеграция в аккаунтах блогеров-женщин стоит вдвое дороже, чем у мужчин (2 тысячи рублей против 1 тысячи). При этом тиктокеров-мужчин в среднем больше, чем женщин (51 и 37 процентов соответственно), и при равном спросе зафиксирован рост расценок на рекламу в женских аккаунтах.

Аналитики также выяснили, что дороже всего реклама у владельцев аккаунтов, связанных с психологией (7 тысяч рублей), танцами и кулинарией (по 3 тысячи). Бьюти-блогеры получают в среднем 2,8 тысячи рублей за рекламный пост, создатели контента о юморе и образовании — 1,5 тысячи рублей, «лайфстайл»-тиктокеры — 1,2 тысячи рублей. Дешевле всего реклама у геймеров (600 рублей), а также обзорщиков гаджетов и создателей научно-популярного контента (500 рублей).

