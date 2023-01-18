«Информационная чума». Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт

Отвечая на вопрос корреспондента издания «Главный Региональный» он назвал платформу «информационной чумой нашего времени» и отметил, что граждане, которые продолжат пользоваться ей после блокировки, понесут наказание.

«Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещён», - заключил Пригожин.

Ранее глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что блокировку видеохостинга YouTube в России «стоит рассмотреть» в случае, если платформа продолжит нарушать российское законодательство, сообщает RT.