Газманов назвал запрет русской культуры дикостью и средневековьем
Певец Олег Газманов подверг резкой критике «отмену» русской культуры на Западе, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта тема кажется ему «дикой и средневековой».
Комментируя заявления уехавших из страны деятелей культуры, критикующих действия России, Газманов отметил, что это всё равно, что «предать родную мать».
Ранее Газманов обрушился с критикой на граждан, отказывающихся в условиях пандемии делать прививку от коронавируса, и призвал «удалять их из общества», сообщает «Свободная пресса».
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