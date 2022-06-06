Газманов назвал запрет русской культуры дикостью и средневековьем

По его словам, эта тема кажется ему «дикой и средневековой».

Комментируя заявления уехавших из страны деятелей культуры, критикующих действия России, Газманов отметил, что это всё равно, что «предать родную мать».

Ранее Газманов обрушился с критикой на граждан, отказывающихся в условиях пандемии делать прививку от коронавируса, и призвал «удалять их из общества», сообщает «Свободная пресса».