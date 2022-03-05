Украина заочно арестовала Газманова вслед за Михалковым

«Украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.

Накануне за все то же «посягательство на территориальную целостность» украинским судом был заочно арестован режиссер Никита Михалков.

«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару», — сказал в этой связи режиссер, которого цитирует «МК».

Михалков сравнил это решение украинской стороны с деятельностью генпрокурора фашистской Германии Эрнста Лауца.

