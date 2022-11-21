Газманов назвал Галкина* предателем

Народный артист России Олег Газманов в интервью передачи «Судьба человека» заявил, что уехавший из России Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) «предал свою страну».

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По словам певца, его удивил не столько отъезд шоумена, сколько его высказывания из-за границы, порочащие Россию.

«У нас нет преград. Можно жить, где хочешь. А плевать назад некрасиво. Есть комплекс эмигранта. Он начинает ругать страну, чтобы оправдать отъезд. Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело», – заключил он.

Ранее Газманов выразил соболезнования родным участника вокального телешоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова, который скончался на 99-м году жизни, сообщают «Невские новости».

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Фото: соцсети Олега Газманова
ТЕГИ:СпецоперацияЭмиграцияПевецНародный Артист
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